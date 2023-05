POL-GM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Waldbröl (ots) - Bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Industriestraße haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (12./13. Mai) einen Tresor aufgeflext und Bargeld erbeutet. Zwischen 20 Uhr am Freitag und Samstagmorgen zerstörten die Einbrecher zunächst ein Oberlicht auf dem Dach des Gebäudes. Auf diese Weise konnten sie in die Werkstatt gelangen und brachen dort mit einem aufgefundenen Winkelschleifer einen ...

