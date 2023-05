Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Einbruch Tresor aufgeflext

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Industriestraße haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (12./13. Mai) einen Tresor aufgeflext und Bargeld erbeutet. Zwischen 20 Uhr am Freitag und Samstagmorgen zerstörten die Einbrecher zunächst ein Oberlicht auf dem Dach des Gebäudes. Auf diese Weise konnten sie in die Werkstatt gelangen und brachen dort mit einem aufgefundenen Winkelschleifer einen Tresor auf. Mit dem darin befindlichen Bargeld traten sie im Anschluss die Flucht an.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell