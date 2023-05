POL-GM: Dieseldiebe in Husnheim

Morsbach (ots) - Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in Lichtenberg eingestiegen. Im Tatzeitraum zwischen Samstag (6. Mai) und Donnerstag (11. Mai), 14 Uhr hebelten die Täter im Asbacher Weg ein Fenster eines Zweifamilienhauses auf. So gelangten sie in die Wohnung, in der sie mehrere Schmuckstücke entwendeten. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von ...

