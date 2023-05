Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden

Lindlar (ots)

Am Donnerstagmorgen (11. Mai), um 8:40 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau aus Engelskirchen mit ihrem grauen Nissan auf der L299 (Engelskirchener Straße) von Eichholz in Richtung Lindlar. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links auf die L299 (Wolfsschlade) in Richtung Lindlar Zentrum abzubiegen. Nach eigenen Angaben konnte sie den Einmündungsbereich gut einsehen, sodass sie ohne anzuhalten in die Einmündung einfuhr. Dabei kam es zur Kollision mit dem schwarzen Kia eines 59-jährigen Engelskircheners. Dieser kam aus Richtung Lindlar Zentrum und fuhr auf der vorfahrtsberechtigten L 299 (Wolfsschlade) in Richtung Remshagen. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich beide Beteiligte schwere Verletzungen zu. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Autos entstanden erhebliche Sachschäden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Einmündungsbereich war für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

