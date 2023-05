Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schock-Anruf: Betrüger forderten 150.000 Euro

Lindlar (ots)

Am Mittwoch (10. Mai) gegen 13 Uhr erhielt eine 72-jährige Lindlarerin einen Anruf von einer unbekannten Telefonnummer. Eine weinerliche Stimme war am anderen Ende der Leitung. "Mama mir ist etwas Schlimmes passiert. Ich habe einen Unfall gebaut." Dann übernahm ein vermeintlicher Polizist den Hörer und erklärte der 72-jährigen, dass die angebliche Tochter eine Radfahrerin angefahren hätte und diese verstorben sei. Er erklärte, dass sie ihre Tochter freikaufen müsse und forderte eine Kaution von 150.000 Euro. Als die Lindlarerin beteuerte nicht so viel Geld zu haben, fragte der vermeintliche Polizist nach wertvollem Schmuck. Als die 72-Jährige auch den Besitz von Schmuck verneinte, legte der Anrufer abrupt auf. Nachdem die 72-Jährige ihre Tochter telefonisch kontaktierte, erkannte sie, dass es sich bei den Anrufern um Betrüger handelte. Bei solchen schockierenden Anrufen handelt es sich um dreiste Abzocke. Die Betrüger tarnen sich als Enkel oder falsche Polizeibeamte, schocken mit den schlimmen Nachrichten ihre Opfer, um Beute in Form von Bargeld und Wertsachen abzugreifen. Die Polizei rät daher, bei solchen Anrufen Ruhe zu bewahren und aufzulegen. Wer sehr beunruhigt ist, sollte versuchen seine Verwandten von sich aus anzurufen und nachzufragen, ob alles in Ordnung ist. Auch Verwandte und Bekannte können helfen. Sie können Seniorinnen und Senioren über diese Maschen aufzuklären - so haben Betrüger mit ihren oftmals überzeugend vorgetragenen Geschichten keine Chance. Informationen dazu erhalten Sie bei unserer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle (Telefon 02261 8199-880) oder auch im Internet: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell