Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Terrassentür bei Einbruch eingeschlagen

Lindlar (ots)

Einbrecher sind am Mittwoch (10. Mai) in ein Einfamilienhaus im Bereich Bahnhofstraße / Altenlinde / Brungerststraße eingestiegen. Zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr schlugen die Täter ein Loch in die Scheibe der Terrassentür. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und entkamen mit einer Armbanduhr. Ob noch mehr gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

