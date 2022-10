Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Taschendiebe gestellt

Zivilfahnder beobachten Handydiebstahl

Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten zwei Männer am Taxistand des Münchner Hauptbahnhofes dabei, wie sie unter Ausnutzung der starken Alkoholisierung eines Wiesnbesuchers dessen Handy aus seiner Hosentasche entwendeten Gegen 0:30 Uhr (1. Oktober) befand sich ein 54-jähriger Österreicher am Taxistand des Münchner Hauptbahnhofes an der Bayerstraße, als die zwei Marokkaner zu ihm gingen und vorgaben, ihn beim Laufen stützen zu wollen. Einer der beiden, ein 29-Jähriger, tastete dabei die Hosentaschen seines Opfers ab und zog unbemerkt ein Smartphone aus dessen Hosentasche. Dann entfernte sich der Langfinger gemeinsam mit seinem 33-jährigen Komplizen zügig von dem Mann. Zwei Beamten der Bundespolizei, die den Vorgang beobachteten, gaben sich als Polizisten zu erkennen und nahmen die Diebe fest. Bei der Festnahme konnten sie das Handy sicherstellen und dem Eigentümer zurückgeben. Der gab an von der Tat nichts gemerkt zu haben. Beide Männer sind bereits wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannt und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

