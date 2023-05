POL-GM: Betrüger mit Messenger-Masche erfolgreich

Engelskirchen / Reichshof (ots) - In den vergangenen Tagen haben Unbekannte zwei Zigarettenautomaten in Engelskirchen-Neuremscheid und in Reichshof-Schönenbach aufgebrochen. In beiden Fällen schafften es die Täter, durch massiven Krafteinsatz die Metallgehäuse aufzuhebeln und alle Zigarettenpackungen zu entwenden. In Engelskirchen-Neuremscheid waren die Diebe zwischen 18 Uhr am Montag (8. Mai) und 5 Uhr am Dienstag am ...

