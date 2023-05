Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Engelskirchen / Reichshof (ots)

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte zwei Zigarettenautomaten in Engelskirchen-Neuremscheid und in Reichshof-Schönenbach aufgebrochen. In beiden Fällen schafften es die Täter, durch massiven Krafteinsatz die Metallgehäuse aufzuhebeln und alle Zigarettenpackungen zu entwenden. In Engelskirchen-Neuremscheid waren die Diebe zwischen 18 Uhr am Montag (8. Mai) und 5 Uhr am Dienstag am Werk. Vor dem Aufbruch deckten sie den an der dortigen Bäckerei über dem Automaten angebrachten Scheinwerfer mit einer schwarzen Plastiktüte ab. An der Schönenbacher Straße in Schönenbach stellten Passanten gegen 8 Uhr am Dienstag den Aufbruch fest. Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

