Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus

Wipperfürth - Lamsfuß (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus auf der Kreuzung der B506/ L129 /K14 erlitten heute morgen (09.05.2023, 08:22 Uhr) zwei Personen schwere Verletzungen. Ein 54 jähriger Gosslarer fuhr mit seinem Skoda auf der L129 aus Richtung Wipperfeld kommend. An der Kreuzung zur B506 missachtete er die Vorfahrt eines 37 jährigen Linienbusfahrers aus Bergisch Gladbach, der mit seinem Bus die B506 in Fahrtrichtung Wipperfürth befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst lieferte sie in umliegende Krankenhäuser ein. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Die Polizei sperrte die B506 für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme. Dadurch entstanden Verkehrsbeeinträchtigungen.

