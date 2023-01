Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hab und Gut gestohlen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Das Hab und Gut eines Wohnsitzlosen ist am Sonntagmittag in der Augustastraße verschwunden. Wie der Mann am Montag bei der Polizei anzeigte, hatte er alle seine Sachen in einem Einkaufswagen deponiert und diesen gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt.

Als er gegen 14 Uhr zurückkam, stand das Wägelchen nicht mehr dort, wo er es zurückgelassen hatte, und die deponierten Gegenstände - darunter auch persönliche Dokumente, eine Krankenversicherungskarte und ein Schlafsack - waren nirgends mehr zu sehen. Offenbar wurde das gesamte Hab und Gut in der Zwischenzeit gestohlen.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Einkaufswagen wegging oder die darin abgelegten Sachen an sich nahm, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

