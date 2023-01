Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fensterscheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Martin-Luther-Straße an einem Schulhaus ein Fenster beschädigt. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen schlugen sie ein kreisrundes Loch in die Scheibe. Die Polizei sicherte Spuren. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell