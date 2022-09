Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Altdorf - Vorfahrtsverletzung hat Unfall zur Folge

Ettenheim, Altdorf (ots)

Nach einem Unfall in der Rheinstraße am Donnerstag, war ein Verletzter und ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro zu bilanzieren. Gegen 12:45 Uhr beabsichtigte eine Renault-Fahrerin vom Ziegelweg nach rechts auf die Rheinstraße einzubiegen und übersah dabei offenbar einen in Richtung Autobahn fahrenden und vorfahrtsberechtigen 25-Jährigen am Steuer eines Peugeot. Durch den Zusammenstoß wurde dieser verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Während beide Autos abgeschleppt werden mussten, kümmerte sich ein Spezialunternehmen um die ölverschmutze Fahrbahn.

