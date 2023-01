Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehören das Messer und das Multi-Tool?

Kaiserslautern (ots)

Ein Messer und ein Multifunktionstool hat eine Frau zwischen Samstag und Montag im Stadtteil Erzhütten in ihrer Mülltonne und unter einem Gebüsch ihres Vorgartens gefunden. Weil ihr die Gegenstände nicht gehören und sie diese auch niemandem aus ihrem Haushalt zuordnen kann, wandte sich die Finderin an die Polizei. Vorsorglich stellten die Beamten die Sachen sicher. Bei den Teilen handelt es sich um höherwertige Gegenstände. Weshalb sie entsorgt wurden, ist unklar. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um Diebesgut handeln könnte, und bittet um Hinweise: Wem sind in den vergangenen Tagen ein Messer und ein Multi-Tool abhandengekommen? Der Eigentümer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell