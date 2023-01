Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Korrektur der Pressemeldung vom 9.1.: "POL-SN: Mehrere Kraftfahrer unter Rauschmittelbeeinflussung festgestellt"

Schwerin (ots)

Im zweiten Absatz der oben genannten Meldung ist es zu einem Fehler bei der Benennung des Wochentages gekommen. Die korrekte Formulierung lautet wie folgt:

"Der erste Fall ereignete sich am Samstag (falsch in Erstmeldung: "Freitag"), dem 7. Januar: Gegen 11.15 Uhr kontrollierten die Beamten den Fahrer eines Pkw auf dem Obotritenring. Ein Vortest bei dem 42-jährigen Schweriner deutete auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel hin, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Eine Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenanzeige wird gefertigt."

