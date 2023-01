Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zeugenaufruf der Polizei: Unbekannte entwenden Moped in Schwerin

Unbekannte haben am 6.1. in Schwerin eine Simson S51 entwendet. Die 17-jährige Eigentümerin hatte ihr Moped gegen 21.10 Uhr an der Bergstraße abgestellt. Gegen 23.45 Uhr stellte die Schwerinerin fest, dass die Maschine entwendet worden war. Das Fahrzeug wird wie folgt beschrieben: Farbe grau/ schwarz mit gold/ orangenen Felgen, Enduroauspuff in chrome, Griffe in orangefarben. Die Schweriner Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wer Angaben zu Tat, Täter oder Verbleib des Mopeds machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 zu melden.

