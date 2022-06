Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Terrassentür aufgehebelt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Im Zeitraum vom 09.06.2022, 16:30 Uhr, bis vergangenen Donnerstag, 11:30 Uhr, verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Anwesen im Angelweg. Hierzu wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend mehrere Räume in dem Anwesen durchwühlt. Ein Diebstahlsschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 zu wenden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich daraufhin hin, auch in der Urlaubszeit Vorkehrungen zum Schutz der eigenen vier Wände nicht zu vernachlässigen. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Heidelberg und Mannheim unterstützen hier gerne unter der Rufnummer 0621 174 - 3000

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell