POL-GM: Tabakwaren gestohlen - Täter flüchten mit großer weißer Tasche

Waldbröl (ots)

Vergangene Nacht (12. Mai), um 3.40 Uhr sind zwei Täter in einen Supermarkt im Raabeweg eingebrochen. Mit brachialer Gewalt öffneten die Täter die Eingangstür einer Bäckerei, die sich in dem Gebäude des Supermarkts befindet. Von dort aus gelangten die Unbekannten in den Supermarkt. Dort hatten sie es auf Tabakwaren abgesehen. Sie rissen die Zigarettenregale aus der Wand und leerten sie. Auf einer Videoaufnahme ist zu sehen, wie die zwei Täter mit einer großen weißen Tasche das Gebäude wieder verlassen.

Täterbeschreibung:

Vermutlich männlich, dunkel gekleidet, einer trug eine helle Kopfbedeckung, der andere eine Jacke mit Kapuze.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

