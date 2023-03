POL-VER: ++ Eichenbäume beschädigt ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

++ Eichenbäume beschädigt ++

Langwedel. Auf einem Hof in der Weserstraße, welches unweit des Kirchweges liegt wurden in jüngerer Vergangenheit am 18.03.2023, zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr, und am 19.03.2023, zwischen 03:30 Uhr und 03:40 Uhr, offenbar mehrere Löcher in den Stamm von drei alten Eichenbäumen gebohrt. Der Täter ist bisher unbekannt. Am 18.03.2023 soll der unbekannte Täter eine helle Hose und ein helles Oberteil sowie eine dunkle Mütze getragen haben. Im Gesicht habe der Täter eine dunkle Maske getragen. Am 19.03.2023 soll der unbekannte Täter ebenfalls eine helle Hose und ein helles Oberteil getragen haben. Dabei soll er eine helle Kapuze getragen haben. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

