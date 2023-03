POL-VER: ++ Gemeinsame Aktion von Verkehrswacht Osterholz und Polizeiinspektion Verden/Osterholz: Grüne Fahrräder am Straßenrand ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz. Seit Kurzem dürften bereits einigen Verkehrsteilnehmenden Fahrräder in grüner Farbe aufgefallen sein, die in der Stadt Osterholz-Scharmbeck und den Gemeinden Worpswede und Grasberg aufgestellt worden sind.

Das Ziel der Kampagne: Verkehrsprävention. Die Fahrräder springen Verkehrsteilnehmenden nicht nur ob der grünen Farbe ins Auge, sondern sind auch mit einem Appell versehen. "Rücksicht gibt uns allen Raum" steht auf dem Plakat, welches an den Fahrrädern befestigt ist.

Nicht nur an unübersichtlichen Kreuzungen können gerade "schwächere Verkehrsteilnehmende" ohne oder mit geringer Motorisierung und Schutz, wie Radfahrende oder Menschen, die zu Fuß oder mit dem E-Scooter unterwegs sind, leicht übersehen werden.

Die Fahrräder wurden an ausgewählten Orten aufgestellt, an denen es in der Vergangenheit vermehrt zu Verkehrsunfällen gekommen ist, an denen Radfahrende beteiligt waren.

Mit der Kampagne wollen die Organisatoren vor allem motorisierte Verkehrsteilnehmende sensibilisieren, dass gerade an diesen Stellen vermehrt Menschen mit dem Rad unterwegs sind. Die Kampagne richtet sich aber auch an das Miteinander und die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden. Vorausschauend und vorsichtig fahren, mit Fehlern anderer rechnen und im Straßenverkehr gegenseitig aufeinander zu achten und Rücksicht zu nehmen. Damit kann jede und jeder Einzelne selbst dazu beitragen, dass alle sicher ankommen - ob zur Arbeit, in den Urlaub oder wieder nach Hause.

