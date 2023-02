Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollator gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Diebstahl kam es zwischen dem 04. und 05.02.2023 in einem Mehrfamilienhaus in der Geibelstraße. Eine 56-jährige Geschädigte stellte ihren gemieteten Rollator am Nachmittag des 04.02 im Treppenhaus des Wohnhauses ab. Am nächsten Tag war das Hilfsmittel nicht mehr auffindbar.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

