Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kaninchen ausgesetzt - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Eine aufmerksame 36-jährige Zeugin verständigte am 09.02.2023, gegen 16 Uhr, die Polizei, da sie beobachtet hatte, wie eine bislang unbekannte Person in Ruchheim einen Hasenkäfig mit Hauskaninchen auf den Feldweg unterhalb der Autobahnbrücke der A650 direkt an den Gleisen der Rhein-Haardt-Bahn ablegte und dann mit ihrem Auto in Richtung Maxdorfer Straße davonfuhr. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen älteren brombeerfarbenen/rötlichen Opel Corsa gehandelt. Die Polizei konnte die zwei ausgebüxten Kaninchen wieder wohlbehalten einfangen. Sie wurden in ein Tierheim gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem brombeerfarbenen/rötlichen Opel Corsa geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell