Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Nachtrag: Scheunenbrand in Ohlenstedt am 16.03.2023 ++

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

Osterholz-Scharmbeck. Am 16.03.2023, gegen 04:00 Uhr, kam es in einer Scheune in der Biloher Straße im Ortsteil Ohlenstedt zu einem Brand (wir berichteten). Durch das Feuer wurde das Gebäude nahezu komplett zerstört. Die Ursache des Brandes ist nach wie vor unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Am Freitag, 24.03.2023, fand ein Brandortberechtigter bei Aufräumarbeiten in der niedergebrannten Scheune etwas Verdächtiges, das den Überresten eines verbrannten Leichnams ähnelte. Die Polizei stellte unverzüglich weitere Untersuchungen an und konnte den Verdacht bestätigen.

Der Leichnam wurde bereits am 25.03.2023 einer rechtsmedizinischen Untersuchung und weiteren kriminaltechnischen Untersuchungen zugeführt. Dabei hat die Polizei bereits erste Hinweise zur Identität des Leichnams erlangen können. Ein abschließendes Ergebnis steht jedoch aus und ist erst durch weitere aufwändige Laboruntersuchungen zu erlangen. Wann die Ergebnisse der Laboruntersuchungen vorliegen, ist noch nicht absehbar.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann.

Der Zentrale Kriminaldienst Verden führt weiterhin intensive Ermittlungen zur Feststellung der Identität des Verstorbenen, zu den Umständen seines Todes und zum Brandgeschehen durch.

Insbesondere sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die etwas zum Brand oder Personen, die sich vor Ausbruch des Brandes am Brandort aufgehalten haben, beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell