POL-PPWP: Unfallflucht auf Fitnessstudio-Parkplatz

Kaiserslautern (ots) - Ein Fall von Zechbetrug ist der Polizei am Montagabend angezeigt worden. Ein Taxifahrer erstattete Anzeige gegen eine gruppe unbekannter Jugendlicher. Diese hatte er gegen 20:15 Uhr in die Kaiserstraße gefahren. An einer roten Ampel sprangen die vier Jugendlichen aus dem Auto und flüchteten über einen Parkplatz in Richtung Fußballplatz. Dort sprangen sie über einen Zaun. Der Fahrer beschrieb die Jugendlichen als 15 bis 17 Jahre alt, circa 1,70 ...

