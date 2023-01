Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben aufgrund einer Unfallflucht am Montagnachmittag die Ermittlungen gegen eine bislang unbekannte Person aufgenommen. Eine 68-jährige Frau stellte ihren Audi um 14:45 Uhr auf dem Parkplatz einer in der Lammstraße ansässigen Apotheke ab. Als sie gegen 16:15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, konnte sie diverse Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite feststellen. Den mutmaßlichen Unfallverursacher konnte sie nicht mehr antreffen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallbeteiligten Auto und/oder dessen Fahrer geben können, setzen sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Lahr in Verbindung.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell