POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen in der 25. Kalenderwoche im Bereich des Polizeipräsidiums Trier

Heidelberg/Berlin (ots) - Beim Projekt "Make Your School - Eure Ideenwerkstatt" steht kreatives Tüfteln im Team im Mittelpunkt. Im Rahmen des Projekts finden an Schulen zwei- bis dreitägige Hackdays statt, an denen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler Herausforderungen oder Probleme ihrer Schule ...

mehr