POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1

Trier (ots) - Am Samstagmorgen, den 4. Juni 2022, etwa gegen 7 Uhr, befand sich ein 80-jähriger Mann auf dem Weg von einer Bäckerei in der Saarstraße, Ecke Hohenzollernstraße. Als er in die Hohenzollernstraße nach rechts in Richtung Südbahnhof einbog, begegnete er einem unbekannten Mann, der nach seinem Mobiltelefon fragte. Der Erstgenannte verneinte dies und wollte weitergehen. Daraufhin erhielt er einen heftigen ...

