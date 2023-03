Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz v. 30.03.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Kiosk am Bahnhof Verden ++

Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag brachen unbekannte in ein am Bahnhof Verden ein, das in der Bahnhofstraße liegt.

Die bisher unbekannten Täter öffneten ersten Informationen zufolge auf bisher nicht geklärte Weise ein Fenster und stiegen in den Kiosk ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume des Kiosks, wobei sie Bargeld entwendeten. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ++

Ottersberg. Am Mittwoch, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Langen Straße (L 154) zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 16-jährige Fahrer einer Simson schwer verletzt wurde.

Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes war auf der L 154 in Richtung Quelkhorn unterwegs. Als sie in Höhe einer Gärtnerei nach links abbog, bremste sie. Dies bemerkte ersten Informationen zufolge der 16 Jahre alte Simson-Fahrer zu spät. Er fuhr auf das Heck des Mercedes auf und stürzte.

Der 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf zumindest 1.000 EUR beziffern lässt. Die Simson war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit.

++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Ottersberg. Am Mittwoch, gegen 20:10 Uhr, ereignete sich auf der Langen Straße (L 154) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Eine 34 Jahre alte Fahrerin eines VW Passat war auf der Dorfstraße unterwegs und bog im weiteren Verlauf nach rechts auf die L 154 in Richtung Ottersberg ein.

Dabei bemerkte sie nach derzeitigem Stand den VW Transporters eines 19-Jährigen zu spät, der auf der L 154 in Richtung Ottersberg unterwegs war und den Mercedes eines 59-Jährigen überholte. Auf diesem Teilstück der L 154 bestand Überholverbot. Mit im VW Transporter saßen neben dem Fahrer zwei 19-Jährige und ein 18-Jähriger.

Es kam zunächst zum Zusammenstoß zwischen dem VW Passat der 34-Jährigen und dem VW Transporter des 19-Jährigen, wobei der VW Transporter im weiteren Verlauf den Mercedes touchierte. VW Passat und VW Transporter kamen im Wegeseitenraum zum Stehen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die 34-Jährige sowie ein Säugling, der sich mit im VW Passat befand, leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Zu weiteren Verletzten kam es nach derzeitigem Stand nicht.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf über 10.000 EUR beziffern lassen dürfte. VW Passat und VW Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

++ Verkehrszeichen und Batterien aus Beleuchtungseinrichtungen entwendet ++

Achim. Zwischen Freitagmittag, 24.03.2023, und Dienstagnachmittag, 28.03.2023, kam es zum Diebstahl von Batterien aus Beleuchtungseinrichtungen einer Schranke in der Straße Am Stadtwald. Die Schranke war wegen der Krötenwanderung vom Bauhof Achim in der Straße Am Stadtwald aufgestellt worden. Die bisher unbekannten Täter entwendeten mehrere Batterien aus den zugehörigen Beleuchtungseinrichtungen.

Bereits zwischen dem 07.03.2023 und dem 13.03.2023 entwendeten bisher unbekannte Täter in der Straße Am Stadtwald aufgestellte Verkehrszeichen.

Nun sucht die Polizei in beiden Fällen nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Holzhütte verqualmt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr, kam es in einer Holzhütte in der Straße Im Horstmoor zu einem Brand. Die Holzhütte wird als Ferienhaus genutzt.

Die 55 Jahre alte Besitzerin fand die Holzhütte stark verrußt vor und setzte den Notruf ab. Ersten Informationen zufolge qualmte ein Herd in der Holzhütte, sodass diese vollständig verrußte.

Zwei Hunde mussten verstorben in der Hütte vorgefunden werden. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf zumindest 3.000 EUR beziffern. Die Ermittlungen, die auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern nun an.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

