Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen Graffitisprayer auf frischer Tat fest

Dortmund (ots)

Gestern Nacht (24. Januar) bemerkten Bundespolizisten während eines Streifenganges einen 28-Jährigen, der am Bahnhof Lütgendortmund mutmaßlich mehrere Graffitis an das Bahnhofsgebäude sprühte.

Gegen 3 Uhr bestreiften Einsatzkräfte den Bahnhof in Lütgendortmund, als sie dort auf einen jungen Mann trafen. Dieser wirkte leicht alkoholisiert. Zudem roch es an einem Treppenabgang nach frisch aufgetragener Farbe. Der 28-Jährige wurde angehalten und kontrolliert. An den Fingern des jungen Mannes stellten die Beamten frische Farbanhaftungen fest. Bei der Durchsuchung des Rheinland-Pfälzers fanden sie zudem eine vor kurzem genutzte Spraydose auf. Im seinem Rucksack führte der Mann weitere Dosen mit sich. Die Bundespolizisten stellten fest, dass einige Meter neben dem Treppenaufgang damit begonnen worden ist, zwei große Graffitis anzubringen.

Die Einsatzkräfte nahmen den mit fast einem Promille alkoholisierten Mann fest und sicherten weiteres Beweismaterial.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

