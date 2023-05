Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tatverdächtige nach Einbruch ermittelt

Marienheide (ots)

Nach einem Einbruch in Marienheide hat die Polizei wenige Minuten später zwei Tatverdächtige festgenommen. Um 1:51 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein Firmeneinbruch in der Straße "Zum Schlahn" in Marienheide gemeldet. Ein Zeuge hatte ein verdächtiges Fahrzeug mit Dortmunder Kennzeichen beobachtet. Im Rahmen der sofort eingesetzten Fahndung stoppten Polizisten um 2:02 Uhr in Tatortnähe ein Auto, das der Beschreibung des Zeugen entsprach. Im Auto saßen ein 35-jähriger und ein 21-jähriger Rumäne, ohne Wohnsitz in Deutschland. Die Polizei nahm beide zunächst vorläufig fest und stellte das Auto sicher. Wie sich später herausstellte, hatten Einbrecher auf der Rückseite der Firma die Metallwand einer Lagerhalle gewaltsam geöffnet. Die Täter legten außerhalb des Firmengeländes Tatbeute bereit, transportierten diese jedoch aus bislang unbekannten Gründen nicht ab. Möglicherweise wurden sie gestört. Nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

