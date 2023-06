POL-NOM: Erneut vier Pkw beschädigt

Northeim (ots) - Northeim, Am Münster, Mittwoch, 31.05.2023, 15.30 - 16.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeugen gesucht. Am Mittwoch zwischen 15.30 - 16.00 Uhr wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellte Pkw Seat der 27-jährigen Geschädigten beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Pkw Seat befand sich zum Tatzeitraum in der Straße "Am Münster". Der Schaden am Pkw ...

