Ulm (ots) - Bei Unfällen mit Pedelec-Fahrenden waren am Donnerstag (27.04.2023) in Hattenhofen und am Dienstag (02.05.2023) bei Heidenheim Rettungskräfte im Einsatz. In Hattenhofen war am Donnerstagmorgen ein 50-Jähriger mit einem Pedelec unterwegs. Gegen 9.15 Uhr fuhr der Mann in der Kirchstraße in Richtung ...

mehr