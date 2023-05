Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Unfall mit Traktor

In der Mainacht wurde ein Mann bei Dischingen teilweise von dem Anhänger eines Traktors überrollt.

Ulm (ots)

In der Mainacht war eine Gruppe Männer auf einem Traktor mit Anhänger unterwegs, um Maibäume zu stellen. Gegen 3.45 Uhr sollen die Männer deshalb auf der Landstraße von Zöschingen nach Ballmertshofen unterwegs gewesen sein. Auf der Strecke wurden sie wohl von zwei Autos überholt. Deren Insassen sollen während der Fahrt versucht haben, an den geladenen Maibaum zu gelangen. Auf der Reistinger Straße, am Ortseingang Ballmertshofen, sei dann ein Mitfahrer aus einem der Autos in das Fahrerhaus des Traktors gestiegen. Von dort aus stürzte der Mann dabei wohl aus dem rollenden Traktor und fiel zu Boden. Der nachfahrende Anhänger überrollte ihn anschließend. Er erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall kam es, laut Angaben der Beteiligten, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) nahm den Unfall auf und ermittelt nun.

Die genauen Hintergründe, die zu dem Unfall führten, klärt die Polizei. Darüber hinaus werden Ermittlungen hinsichtlich weiterer Straftaten, die im Raum stehen, angestrebt.

Die Polizei weist darauf hin: Traditionen und Bräuche entschuldigen niemals Straftaten! Gerade zum 1.Mai haben sich vielerorts das traditionelle "Maibaumstellen" und das "Maibaumstehlen" etabliert. Damit einher gehen oftmals nicht nur harmlose Streiche verschiedenster Art. Deshalb sollte sich, auch an Feiertagen, jeder der Tragweite seines Handelns stets bewusst sein. Wer fremden Eigentum beschädigt, beschmiert oder stiehlt, muss auch dann mit einer empfindlichen Strafe rechnen, wenn die Straftat im direkten Zusammenhang mit einem Brauch steht.

++++0843301 (BK)

Julia Schmidt, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell