POL-BOR: Bocholt - Jugendliche Schläger unterwegs

Bocholt (ots)

Tatorte: Bocholt, Hemdener Weg und Weihnachtsmarkt; Tatzeiten: 14.12.22, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr;

Mehrere Jugendliche bedrohten am Mittwoch gegen 19.30 Uhr einen 17-jährigen Bocholter, der sich auf dem Schulhof des St.-Georg-Gymnasiums aufhielt. Diese sprachen ihn an, forderten ihn auf stehenzubleiben und bedrohten ihn mit einem Taser und Pfefferspray, so der 17-Jährige. Einer der Täter habe dann noch versucht, ihn festzuhalten. Es sei ihm jedoch gelungen, davonzurennen. Die Gruppe sei ihm hinterhergerannt und dabei sei auch das Pfefferspray eingesetzt worden - allerdings ohne ihn zu treffen. Der 17-Jährige suchte Schutz bei einer Autofahrerin, die die Verfolgung beobachtet hatte und ihn in ihren Pkw einsteigen ließ. Die Zeugin gibt an, es habe sich um eine Gruppe von fünf bis sieben Personen gehandelt. Die Gruppe sei aggressiv gewesen und habe sie auch beleidigt. Alle seien dunkel gekleidet gewesen, einer auffällig groß. Die Zeugin fuhr mit dem Geschädigten zur Polizeiwache. Polizeibeamte trafen kurz darauf in Tatortnähe vier Verdächtige an - allesamt polizeibekannt. Die Verdächtigen wiesen eine Tatbeteiligung von sich.

Gegen 20.30 Uhr fielen erneut fünf bis sechs dunkel gekleidete Jugendliche auf - in diesem Fall auf dem Weihnachtsmarkt, wo sie einen 16-jährigen Bocholter beleidigten. Einer der Täter schlug dem Geschädigten auch gegen den Hinterkopf. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an. (fr)

