Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - "Geisterradler" angefahren

Borken-Gemen (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Ahauser Straße / Feldstiege;

Unfallzeit: 13.12.2022, 12.15 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Lastenradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Borken-Gemen erlitten. Der 50-Jährige war gegen 12.15 Uhr auf dem linksseitigen Radweg der Ahauser Straße in Richtung Bundesstraße 70 unterwegs, als ein Wagen aus der untergeordneten Feldstiege kommend querte. Die Autofahrerin, eine 56-jährige Borkenerin, wollte nach links auf die Ahauser Straße abbiegen und hatte dabei den entgegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung Radelnden übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten, in dessen Folge der Zweiradfahrer stürzte. Er wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab der Gestürzte an. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell