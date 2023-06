POL-NOM: Vier Sachbeschädigungen an Pkw

Uslar (ots) - USLAR-WIENSEN (ke) Schoninger Straße, zwischen dem 29.05.2023, 20:00 Uhr und dem 30.05.2023, 10:00 Uhr Bislang unbekannte Täter entwendeten eine schwarze, zweisitzige Sitzbank mit Armlehnen aus Holz von dem Privatgrundstück einer 86-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60 EUR. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

