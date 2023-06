POL-NOM: Diebstahl

Northeim (ots) - Northeim, Scharnhorststraße, Dienstag, 30.05.2023, 07.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeugin meldet Betrunkenen im Auto sitzend. Am Dienstag gegen 07.30 Uhr meldete eine Zeugin telefonisch, dass sie einen Mann zusammengesackt in einem Pkw aufgefunden habe. Der Mann reagiere nicht auf Ansprache und der Motor des Pkw Audi war an. Der Pkw stand am rechten Fahrbahnrand der Scharnhorststraße in Northeim. Als eine ...

mehr