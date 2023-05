Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bamenohl (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Montag (15. Mai) gegen 9 Uhr auf der B 236 ereignet. Dabei befuhr zunächst eine 59-Jährige mit ihrem Pkw die Bamenohler Straße in Richtung Finnentrop. Von der Geländeausfahrt eines Autohauses wollte zeitgleich ein 52-Jähriger mit einem Transporter auf die Bundesstraße einfahren. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei der Transporter so gegen das Auto prallte, dass dieses sich drehte und von der Fahrbahn geriet. Schließlich stieß das Fahrzeug gegen einen Poller sowie gegen eine Stromladesäule und einauf dem Gelände des Autohauses geparktes Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde die 59-Jährige verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Transporter entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Pkw im fünfstelligen Eurobereich. Zudem entstand Sachschaden an dem Poller, an dem geparkten Auto und an der Stromladesäule, der ebenfalls im insgesamt fünfstelligen Eurobereich liegt. Durch den Unfall war die Stromversorgung der angrenzenden Gebäude unterbrochen. Die freiwillige Feuerwehr Finnentrop und Bamenohl streuten auslaufende Betriebsstoffe ab.

