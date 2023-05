POL-OE: Fahrräder gestohlen

Olpe (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (13. Mai) gegen 23 Uhr in eine Firma in der Ziegeleistraße eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen unbekannte Tatverdächtiger ein Fenster ein und drangen so in die Räume ein. Ob sie Metall entwendeten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Eine Fahndung ...

