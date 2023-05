Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Wenden (ots)

Am Donnerstag (11. Mai) hat sich gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Peter-Dassis-Ring eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Dabei parkte nach Zeugenangaben ein unbekannter Pkw-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß gegen einen Stoßfänger eines weißen VW-Passat. Zwar sah sich der unbekannte Autofahrer den Schaden an, verließ jedoch den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Nach Angaben des Zeugen soll es sich bei dem unbekannten Pkw-Fahrer um einen älteren Herrn handeln, der einen grauen Mercedes mit Olper Ortskennung fuhr. Kennzeichenteile könnten "OE-WM" sein. Zur Klärung der Flucht sucht die Polizei Zeugen. Diese melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269- 4112.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell