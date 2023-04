Polizeidirektion Hannover

POL-H: Raubüberfall im Stadtgebiet Hannover - Zeugen und Tatort gesucht

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 20.04.2023 wurden zwei junge Männer im Stadtgebiet Hannover durch bislang unbekannte Täter ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tatörtlichkeit und zu den beiden Angreifern machen können. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der einem der jungen Männer seine Hilfe anbot.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover ereignete sich der Raub gegen 21:30 Uhr. Ein 19- und ein 22-Jähriger waren im Stadtgebiet von Hannover unterwegs. Auf einer Grünfläche in der Nähe eines Kiosks sprühten zwei bislang unbekannte Täter die beiden Männer aus Sulingen zunächst mit Pfefferspray ein. Anschließend schlugen die Unbekannten den 19-Jährigen und raubten schließlich seine schwarze Geldbörse und sein iPhone 13 "Pro Max" in schwarz. Nach dem Überfall flohen die Täter in unbekannte Richtung. Die jungen Männer erlitten leichte Verletzungen. Ein Anwohner wurde auf den verletzten 22-Jährigen aufmerksam, nachdem dieser losgelaufen war um Hilfe zu holen. Der Mann bot ihm an, seine Augen bei ihm zu Hause auszuwaschen. Eine genaue Eingrenzung des Tatortes ist nach jetzigem Ermittlungsstand nicht möglich. Die entsprechenden Nachforschungen dauern an.

Der erste Täter ist circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare mit Geheimratsecken und trägt einen Bart. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Sein Kompagnon ist in etwa gleichaltrig und ebenfalls circa 1,75 Meter groß. Er war mit einer dunklen Jacke der Marke "Wellensteyn" mit einem gelben Emblem auf dem linken Oberarm bekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen des schweren Raubes und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer hat den Raub mitbekommen? Wer kann Angaben zu den Tätern und zum Tatort machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /aw, bo

