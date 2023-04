Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zwei Jugendliche nach Brandstiftungen in Seelze-Letter gefasst

Hannover (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag, 23.04.2023, stand im Bereich Seelze-Letter der Keller eines Mehrfamilienhauses in Flammen. In unmittelbarer Nähe wurden weitere Feuer gelegt. Im Rahmen einer Fahndung nahm die Polizei zwei Jugendliche wegen dringenden Tatverdachtes vorläufig fest. Die Ermittlungen unter anderem zu den Hintergründen der Taten dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurden die Feuer zwischen 03:00 und 03:30 Uhr im Bereich der Blumestraße, der Gerhart-Hauptmann-Straße und der Straße "Kurzer Kamp" gelegt. Zunächst meldeten Anwohner gegen 03:25 Uhr in der Blumestraße einen brennenden Altpapiercontainer. Beim Eintreffen der Polizei konnte zudem ein brennender "Gastronomie-Sonnenschirm" in der Straße "Kurzer Kamp" festgestellt werden. Circa zehn Minuten später meldeten Anwohner in der Gerhart-Hauptmann-Straße einen in Flammen stehenden Busch. Wiederum zehn Minuten danach gingen Notrufe zu einem brennenden Keller eines Mehrfamilienhauses in der Blumestraße ein. Der Feuerwehr gelang es sämtliche Brände zu löschen. Durch den Kellerbrand wurde eine 51-jährige Anwohnerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 5.000 Euro beziffert.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und aufgrund detaillierter Personenbeschreibungen, konnte die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren vorläufig festnehmen. Durch die Staatsanwaltschaft Hannover wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Ergebnis ist noch ausstehend. Die beiden Jugendlichen wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigungen durch Feuer eingeleitet. /aw, bo

