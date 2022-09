POL-MK: Fahrzeug aufgebrochen

Werdohl (ots) - Unbekannte brachen zwischen Donnerstagmorgen, 11 Uhr und Samstagmorgen, 11Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Meilerstraße ein. Der oder die Täter hebelten dafür die Wohnungstür auf und entwendeten aus dem Inneren Bargeld. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (wib) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

