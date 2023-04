POL-H: Zeugenaufruf: 26-Jähriger in Hannover-Mitte verprügelt und in die Leine geworfen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Die Polizei Neustadt wendet sich erneut mit einem Zeugenaufruf zu einer körperlichen Auseinandersetzung am 15.04.2023 auf einem Parkplatz in Neustadt am Rübenberge an die Bevölkerung. Es werden diesmal explizit Hinweisgeber gesucht, die die Situation in der Justus-von-Liebig-Straße gefilmt ...

mehr