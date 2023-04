Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erneuter Zeugenaufruf zur Auseinandersetzung in Neustadt am Rübenberge - Videos der Tat gesucht

Hannover (ots)

Die Polizei Neustadt wendet sich erneut mit einem Zeugenaufruf zu einer körperlichen Auseinandersetzung am 15.04.2023 auf einem Parkplatz in Neustadt am Rübenberge an die Bevölkerung. Es werden diesmal explizit Hinweisgeber gesucht, die die Situation in der Justus-von-Liebig-Straße gefilmt haben. Die Polizei bittet um Bereitstellung entsprechenden Bildmaterials.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es am Samstag gegen 13:20 Uhr zu einem Konflikt zwischen mehreren Personen mit insgesamt vier Verletzten, drei Festnahmen und einem beschädigten Pkw gekommen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5486838). Die Verletzten wurden inzwischen alle aus den Krankenhäusern entlassen. Zur Klärung der Hintergründe der Auseinandersetzung führt das Polizeikommissariat Neustadt am Rübenberge derzeit intensive und umfangreiche Ermittlungen zu dem Vorfall durch. Hierzu gehören die Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen, das Sichten von Bild- und Filmmaterial, sowie die Auswertung von Spuren. Eine abschließende Aussage zur Anzahl und Zusammensetzung aller Tatbeteiligten kann erst nach dem Ende der Ermittlungen erfolgen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weiterhin Zeugen zum Vorfall. Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können und/oder etwas gefilmt haben beziehungsweise auf Videos in den sozialen Netzwerken gestoßen sind, werden gebeten, diese an das Polizeikommissariat Neustadt weiterzugeben und sich unter der Telefonnummer 05032 8018115 zu melden. Eine Zusendung über die Social-Media-Kanäle der Polizeidirektion Hannover ist leider nicht möglich. /aw, co

