Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 79-jähriger Motorradfahrer nach einem Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Freitag, 21.04.2023, ist ein 79 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall in Gleidingen bei Laatzen (Bundesstraße 6) lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Pkw einer 72-Jährigen auf, die an einer Kreuzung an einer roten Ampel wartete. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wartete eine 72 Jahre alte Fahrerin eines Maruti Suzuki Baleno an der Kreuzung Oesselser Straße/ Kreisstraße 266 in Gleidingen an einer roten Ampel. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 79 Jahre alter Fahrer eines Motorrads der Marke KTM Duke gegen 15:35 Uhr auf das Fahrzeug der Sarstedterin auf. Dabei stürzte der Mann und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Jedoch wurde der 79-Jährige mit einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert. Aktuell besteht Lebensgefahr. Die 72-Jährige wurde beim Auffahrunfall leicht verletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Hildesheim für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise insbesondere zur Fahrweise des Motorradfahrers vor dem Unfall geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit circa 6.000 Euro beziffert. /nash

