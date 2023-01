POL-RE: Castrop-Rauxel: Ein Verletzter und mehrere beschädigte Autos bei Unfall

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch kreiste in den späten Abendstunden ein Polizeihubschrauber über Dorsten. Die Beamten waren auf der Suche nach Dieben, die sich auf dem Firmengelände eines Autohauses an mehreren Autos an der Hervester Straße zu schaffen gemacht hatten. Ein Sicherheitsdienst informierte gegen 22:30 Uhr die Polizei und erklärte, verdächtige ...

