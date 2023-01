Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Diebstahl auf Firmengelände - Polizeihubschrauber im Einsatz

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch kreiste in den späten Abendstunden ein Polizeihubschrauber über Dorsten. Die Beamten waren auf der Suche nach Dieben, die sich auf dem Firmengelände eines Autohauses an mehreren Autos an der Hervester Straße zu schaffen gemacht hatten.

Ein Sicherheitsdienst informierte gegen 22:30 Uhr die Polizei und erklärte, verdächtige Personen mit Taschenlampen auf dem Gelände eines Autohauses gesehen zu haben. Als die Polizisten eintrafen, entdeckten sie insgesamt vier beschädigten Autos. Ausgebaute Fahrzeugteile lagen neben den Wagen. Unberechtigte konnten auf dem Gelände jedoch nicht mehr angetroffen werden. Nach den Tätern wurde dann im Weiteren auch mit Hilfe eines Hubschraubers gesucht - jedoch ohne Erfolg.

Ein Zeuge berichtete der Polizei jedoch später von einem Mann, den er, nach dem der Hubschrauber schon wieder weg war, an der Kölner Straße wahrgenommen hatte. Der Mann hatte eine normale Statur und war dunkel gekleidet, trug eine dunkle Cappy und einen dunklen Rucksack. Augenscheinlich kam er mit einem E-Bike aus Richtung der angrenzenden Büsche und fuhr dann über die Munastraße in Richtung Hervester Straße davon. Die Polizisten gingen dem Hinweis nach, konnten jedoch niemanden antreffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter zwei elektrische Außenspiegel. Ob ein oder mehrere Täter tätig gewesen waren, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittler der Kripo suchen weitere Zeugen, die gestern Abend, oder vielleicht auch Tage zuvor, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell