Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Betrunken vom Unfallort geflüchtet

Hattingen (ots)

Ein 45-jähriger Hattinger war am vergangenen Freitag (17.06) mit 2 Promille mit seinem Auto in Hattingen unterwegs und verursachte eine Unfallflucht. Gegen 18 Uhr beobachtete der Halter eines an der Nierenhofer Straße geparkten Hyundai, wie sein Fahrzeug durch einen anderen Fahrzeugführer beschädigt wurde. Der 29-Jährige sah, wie der Unbekannte beim Ausparken seinen geparkten Wagen anstieß, kurz inne hielt und sich dann vom Unfallort entfernte, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu veranlassen. Er merkt sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Diese konnte den flüchtigen Hyundai mit frischen Unfallschäden an der Halteranschrift auffinden. Auf Klingeln öffnete der 45-Jährige Fahrer die Haustür und schien unter Alkoholeinfluss zu stehen. Er räumte ein den Wagen gefahren zu haben, einen Unfall habe er jedoch nicht festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Der Hattinger wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell