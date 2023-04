Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtige zu versuchtem Raub vom 24.12.2022 bei dem eine Seniorin getötet wurde ermittelt

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Am Heiligabend des vergangenen Jahres hatte eine zunächst unbekannte Täterin versucht, eine 84-Jährige in ihrer Wohnung an der Berliner Allee auszurauben und sie Seniorin dabei so schwer verletzt hatte, dass sie verstarb (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5402428). Die Verfolgungsbehörden haben im Zuge der Ermittlungen eine Tatverdächtige identifiziert. Der Erfolg ist der Arbeit der Ermittler und Ermittlerinnen zu verdanken, die kleinteilig Spuren sicherten, Zeugen und Zeuginnen vernahmen und nach der Täterin fahndeten. Der Tatverdacht erhärtete sich dabei gegen eine 52-Jährige, die sich seit März 2023 wegen Diebstahls in Untersuchungshaft befindet.

Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erließ das Amtsgericht Hannover über die schon bestehende Untersuchungshaft hinaus am gestrigen Mittwoch einen weiteren Untersuchungshaftbefehl wegen möglicher Fluchtgefahr und der Schwere der Tat. /ms, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell